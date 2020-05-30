За побиття велосипедиста водій Volkswagen може сісти за ґрати: йому вже вручили підозру
48-річному водієві позашляховика Volkswagen оголосили про підозру в хуліганстві. Мовиться про випадок у Києві, коли водій на своєму авто поїхав тротуаром, велосипедист зробив йому зауваження, а чоловік у відповідь побив юнака.
Поліція встановила особу водія – 48-річного мешканця Києва, – а прокуратора повідомила йому про підозру у хуліганстві. Про це розповіли на сайті прокуратури Києва 29 травня.
Початок історії – тут У Києві водій позашляховика побив до крові велосипедиста: фото 18+
У чому звинуватили водія та що йому загрожує
Слідство триває, однак вже відомо, що провадження ведеться щодо злочину, передбаченому у частині 1 статті 296 ККУ:
- Мовиться про грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом (простіше кажучи – хуліганство).
У разі визнання провини підозрюваного судом йому загрожуватиме покарання:
- Штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів (від 8500 гривень до 17000 гривень),
- Або арешт на строк до 6 місяців,
- Або обмеження волі на строк до 5 років.
Постраждалий у фейсбуці, додамо, подякував поліції – за те, що знайшли його кривдника. А також подякував журналістам та усім іншим, причетним до надання ситуації розголосу.
Читайте також У ДТП у Полтаві загинув поліцейський, бо інший поліцейський не впорався з керуванням авто
Коротко про інцидент з велосипедистом і позашляховиком
- Інцидент трапився 27 травня 2020 на проспекті Героїв Сталінграда у Києві.
- Водій Volkswagen не витерпів затору і вирішив об'їхати його по тротуару.
- Велосипедист, який рухався тротуаром (не їхав, а рухався пішки, тримаючи велосипеда – як він сам запевняє), зробив водію зауваження.
- У відповідь підозрюваний вчинив "нахабно і грубо": підійшов до велосипедиста та умисно вдарив того кілька разів в обличчя.