48-річному водієві позашляховика Volkswagen оголосили про підозру в хуліганстві. Мовиться про випадок у Києві, коли водій на своєму авто поїхав тротуаром, велосипедист зробив йому зауваження, а чоловік у відповідь побив юнака.

Поліція встановила особу водія – 48-річного мешканця Києва, – а прокуратора повідомила йому про підозру у хуліганстві. Про це розповіли на сайті прокуратури Києва 29 травня.

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У чому звинуватили водія та що йому загрожує

Слідство триває, однак вже відомо, що провадження ведеться щодо злочину, передбаченому у частині 1 статті 296 ККУ:

Мовиться про грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом (простіше кажучи – хуліганство).

У разі визнання провини підозрюваного судом йому загрожуватиме покарання:

Штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів (від 8500 гривень до 17000 гривень),

гривень), Або арешт на строк до 6 місяців,

на строк до 6 місяців, Або обмеження волі на строк до 5 років.

Постраждалий у фейсбуці, додамо, подякував поліції – за те, що знайшли його кривдника. А також подякував журналістам та усім іншим, причетним до надання ситуації розголосу.

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Коротко про інцидент з велосипедистом і позашляховиком