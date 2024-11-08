У період воєнного стану цивільні можуть користуватися вогнепальною зброєю для стримування збройної агресії, передає 24 Канал з посиланням на постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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За яких умов можна використовувати зброю

За словами Тараса Мельничука, Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії та інших держав проти України у період воєнного стану.

Передбачено право цивільних осіб під час участі у відсічі або стримуванні збройної агресії проти України у воєнний час на застосування вогнепальної зброї, що була знайдена та задекларована,

– каже Мельничук.

Що робити, коли знайшли вогнепальну зброю

Цивільна особа, що знайшла вогнепальну зброю, її основні частини чи боєприпаси до неї, повинна повідомити Національну поліцію України за телефонним номером екстренної служби 102 або за єдиним телефонним номером 112.

Впродовж 24 годин особа повинна передати їх до органів Національної поліції в будь-який зручний спосіб для подальшої здачі чи декларування. В іншому випадку вказати на їх місцезнаходження для подалього вилучення.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про декларування вогнепальної зброї цивільними. Він діятиме під час воєнного стану та 90 днів після його закінчення.