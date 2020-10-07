На Луганщині у Станично-Луганському районі вирує вогонь між селищами Сизе та Болотене. Полум’я горить уздовж ріки Сіверський Донець. Поблизу розташовані позиції ЗСУ.

Осередки горіння спершу не були досяжні для рятувальників, відтак, вони намагалися дати відсіч вогню поблизу населених пунктів. Про це інформує Станично-Луганська РДА на своїй фейсбук-сторінці.

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Станом на 19:30 рятувальникам вдалось це зробити, тому мешканці Сизого та Болотного наразі у безпеці.

Нацполіції, військовим, лісовій охороні та рятувальникам спільними зусиллями вдалося врятувати всі житлові будинки, в яких постійно мешкають люди, від знищення вогнем. На жаль, не вдалось врятувати 2 будинки, в яких ніхто не проживає.

Через загрозу місцева влада планувала евакуацію мешканців цих сіл та навіть подала 2 автобуси та 2 санітарних автомобілі.

Села Болотне та Сизе поблизу лінії розмежування: карта

Село Сизе розташоване за 20 кілометрів від Станиці Луганської / Карта окупованих територій, інфографіка 24 каналу

Втім, на щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав, а зараз прямої загрози для Сизого та Болотного немає. Рятувальники ДСНС та Держаної лісової охорони продовжують гасіння осередків тління.

Про ще одну пожежу на Луганщині, що впритул наблизилась до людських помешкань повідомила на своїй фейсбук-сторінці речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай.

Йдеться про село Стара Краснянка, що у Кремінському районі. Там мешканці навіть почали поливати власні будинки водою.

Втім, на щастя, рятувальники спинили вогонь, до гасіння пожежі долучили гелікоптер.

Пожежа у Кремінському районі: відео

Зверніть увагу! Лісові пожежі на Луганщині спалахнули 30 вересня. Наразі більшість осередків вдалося загасити, однак полум'я нанесло незворотної біди: загинуло 11 людей, вигоріли цілі села. Більше інформації про згубні лісові пожежі на Луганщині читайте за посиланням.