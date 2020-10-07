Луганщина сподівається на допомогу міжнародних партнерів для відновлення лісів. У регіоні від пожеж постраждали близько 20 тисяч гектарів території.

Відновлення лісів на Луганщині розглядатимуть в екологічному комітеті Верховної Ради. Про це розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай в інтерв'ю Укрінформу.

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Комітет, своєю чергою, звертатиметься до Інституту лісового господарства. Крім того, розроблятимуть проєкт з відновлення території

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Гайдай зауважив, що його вже запрошували посли Канади, Німеччини, Польщі, а також представник посольства США.

Я збираюсь із ними зустрітись, обговорити питання допомоги саме фахівцями, можливо – технікою і, можливо – саджанцями дерев,

– зазначив Гайдай.

Очільник Луганщини додав, що США та Канада так само щороку потерпають від лісових пожеж. Тож країни знають, як відновлювати ліси. За словами Гайдая, фахівці вирішуватимуть, чи потрібно засаджувати територію сосною. Можливо, краще посадити листяні дерева.

Зверніть увагу! Наприкінці вересня у Луганській області спалахнули лісові пожежі, що перекинулись на території навколишніх сіл. У результаті 11 людей загинули. Детальніше про пожежі читайте тут.