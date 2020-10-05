Сплять просто неба: як виживають луганчани після масштабних пожеж – відео
Масштабні пожежі на Луганщині наробили чимало лиха: десятки людей залишилися без даху над головою і тепер змушені виживати. У мережі з'явилися жахливі кадри того, як людям доводиться тулитися в коробках вздовж дороги.
Відео того, як людям доводиться жити в низьких будках, опублікували у телеграм-каналі "Харків Life".
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Як живуть луганчани після пожеж
Частина постраждалих від масштабних пожеж на Луганщині змогли перебратися до родичів. Однак є й ті, кому доводиться жити на вулиці. Вони змушені шукати місце, щоб переночувати.
Очевидець подій показав, як люди намагаються виживати після пожеж.
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Що відомо про допомогу постраждалим
З Харкова на Луганщину вже вирушила допомога, однак люди гроші брати відмовляються.
Ціла колона з Харкова з продуктами та речами приїхала в Луганську область. Вигоріло все, абсолютно все. Люди відмовилися брати гроші, хлопці завантажили їх продуктами та рушили далі в дорогу,
– мовиться у підписі до відео.
Місцеві розповідають, що їм шкода праці, вкладеної в будинку протягом довгих десятиліть, які вони там проживали.
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Лісові пожежі в Луганській області: головне
- За інформацією ДСНС, на території Луганської області рятувальники продовжують гасити пожежі, які виникли 30 вересня та 1 жовтня.
- Найскладніша обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапили 32 населених пункти.
- Протягом 5 жовтня авіація ДСНС здійснила 9 скидів (72 тонни води). З початку гасіння пожеж – 500 скидів (1 658 тонн води).
- Під час ліквідації лісових пожеж рятувальники знайшли тіла 11 осіб, з яких: 3 особи загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 особа – від отриманих опіків, 3 особи – внаслідок серцевих нападів, 4 особи – причина загибелі встановлюється. Постраждали 19 осіб (зокрема 3 співробітники ДСНС).