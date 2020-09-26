Президент Володимир Зеленський розповів історію курсанта, який вижив у жахливій авіатрощі біля Чугуєва 25 вересня. Хлопця звати В'ячеслав Золочевський і йому всього 20 років.

Історією юного курсанта Володимир Зеленський поділився у себе на фейсбук-сторінці після відвідин його в лікарні.

До теми Що відомо про стан курсанта, який вижив після авіакатастрофи біля Чугуєва

Історія курсанта, який вижив у страшній авіакатастрофі АН-26

Вночі В'ячеслав отямився біля уламків літака Ан-26, в якому летіла вся команда, друзі, побратими. Навкруги все палало – повсюди вогонь, знищений літак, темрява й тіла навколо.

Один із колег курсанта горів поруч. Золочевський кинувся його гасити. Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсанту, який однак, на жаль, помер від опіків сьогодні вранці.

Це героїзм посеред поля смерті. Сил тобі пережити й оговтатися від тієї страшної ночі. Вірю, що цей другий шанс був подарований тобі недарма, В'ячеславе,

– наголосив Зеленський.

Глава Харківської ОДА Олексій Кучер також поспілкувався з курсантом. В'ячеслав розповів, що вчорашній вечір нагадує йому сцену з комп'ютерних ігор.

Очільник ОДА додав, що хлопець всього не пам’ятає, бо на певний час втратив свідомість. Водночас інформацію про те, що він нібито вистрибнув з літака, він не підтвердив.

"З урахування емоційної складової лікарі кажуть, що стан середньої тяжкості, але якщо брати фізично – він навіть у задовільному стані", – уточнив очільник області.

Хто вижив в страшній авіатрощі під Чугуєвим

З 27 людей на борту (20 курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил і семеро офіцерів, ще одного курсанта не допустили до польоту) одразу після аварії вижили двоє .

. 26 вересня голова Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив, що політ виконували курсанти з 11 регіонів України.

Один із них (курсант із Львівщини) вранці помер у Харківській лікарні невідкладної медичної допомоги від травм несумісних із життям. У нього було 90% опіків тіла.

невідкладної медичної допомоги від травм несумісних із життям. У нього було 90% опіків тіла. В'ячеслав Золочевський родом із Харківщини перебуває у Харківському військовому шпиталі.

Зверніть увагу! Для ідентифікації загиблих у катастрофі військового літака АН-26 біля Чугуєва потрібно буде провести ДНК-експертизи, оскільки тіла – дуже понівечені.



Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу