Про це повідомив голова Волинської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Погуляйко.

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За даними наших військових, прориву ворожих колон на північному кордоні не зафіксовано. Ворожих диверсійно-розвідувальних груп не виявлено,

– сказав посадовець.

Він зазначив, що взаємодія всіх сил оборони – налагоджена. Удосконалюється робота блокпостів.

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