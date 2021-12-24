"Ми, депутати Волинської обласної ради, усвідомлюючи всі загрози від вторгнення РФ на територію України, вимагаємо посилити боротьбу з колаборантами і зрадниками державних інтересів, які з 2014 року вели торгівлю з окупантами і терористами, а сьогодні намагаються дестабілізувати ситуацію всередині країни шляхом різного роду провокацій", – зазначено у тексті звернення.

Ідеться про осіб, які провокують дестабілізацію соціально-політичної ситуації в Україні, поширюють дезінформацію, залякуючи українців, використовують належні їм медіа для створення ліній розколу в нашому суспільстві, а також захищають старі і проєктують нові схеми, які можуть полегшити агресору економічний тиск на Україну.

Автори звернення переконані, що така діяльність особливо небезпечна в умовах концентрації російських військ поблизу кордонів України. Агресор зосередив біля державних кордонів військову техніку, понад 100 тисяч солдатів і важке озброєння.

У таких умовах держава повинна дати відсіч усім, хто працює всупереч її інтересам,

– зазначили у своєму зверненні представники Волинської обласної ради.

Депутати вимагають від всіх центральних органів влади та правоохоронних органів за усією суворістю закону покарати зрадників державних інтересів.

США, країни ЄС та міжнародні експерти б'ють на сполох через підготовку РФ військового вторгнення в Україну. І Україна має дати зупинити діяльність колаборантів всередині держави, а також дати правову оцінку їхній підривній діяльності.

"Допоки існує загроза військової агресії, у тилу не може бути російських колаборантів", – резюмують автори звернення.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді. Причина – незаконна купівля вугілля в ОРДЛО на початку окупаційних дій. Порошенко у змові з Медведчуком співпрацювали з бойовиками. При цьому в України був договір про постачання вугілля з Південно-Африканської республіки. Але тодішня влада надала перевагу оборудкам з сепаратистами.