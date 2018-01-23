Волкер прибув в Україну, – посольство США

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер прибув в Україну з візитом.

Про це повідомив помічник прес-аташе посольства США в Україні Вадим Ковалюк, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Так, дійсно, він прибув до Києва сьогодні близько 13 години", – зазначив дипломат.

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За даними інформованого джерела, Курт Волкер в рамках візиту може зустрітися з президентом України Петром Порошенком.

Як повідомляє УНІАН, Волкер запланував провести у Києві низку зустрічей з українськими посадовцями. Однак, запланована на 24 січня поїздка на Донбас, швидше за все, не відбудеться через несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, в п'ятницю, 26 січня, в Дубаї Волкер планує зустрітися з помічником президента РФ Владиславом Сурковим, але перед цим у планах спецпредставника США з питань України був візит до Києва.