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Перед зустріччю з Сурковим Волкер приїде до Києва та на Донбас

18:51, сьогодні 114 Читать новость на русском
Курт Волкер поїде на Донбас перед зустріччю з Сурковим
Курт Волкер поїде на Донбас перед зустріччю з Сурковим / Twitter

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер найближчими днями має зустрітись з помічником російського президента Владиславом Сурковим.

Про це у понеділок на прес-конференції у Києві повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Читайте також: У Росії знають, що вони є в Україні, – Волкер

Проте напередодні зустрічі з Сурковим Волкер планує відвідати Україну і, крім Києва, поїхати ще на Донбас.

Цю інформацію сам Курт Волкер підтвердив в коментарі "Голосу Америки".

Як пояснив спецпредставник Держдепу, в Україну він навідається, "щоб ознайомитись з ситуацією в регіоні".

Поїздка на Донбас у нього запланована на середу, 24 січня, а у четвер, 25 січня, Волкер проведе зустрічі з українськими посадовцями у Києві.

Перша у 2018 році зустріч Курта Волкера та Владислава Суркова відбудеться 26 січня у Дубаї.

Попередня їхня зустріч відбувалась ще в листопаді 2017-го у Белграді.

Теги: Новини України США Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія АТО Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
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