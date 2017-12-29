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У Росії знають, що вони є в Україні, – Волкер

20:26, 29 грудня 1826 Читать новость на русском
Курт Волкер
Курт Волкер / Delfi

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер переконує, що зброя, яку США надаватимуть Україні не нестиме жодної загрози для Росії, а лише допомагатиме Україні запобігти подальшому вторгненню на її територію. Водночас у Кремлі, як він зауважив, такі кроки сприймаються інакше.

Про це він заявив у ефірі радіостанції "Ехо Москви".

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За його словами, позиція Кремля щодо конфлікту на Донбасі, коли з одного боку вони заявляють, що, постачаючи Україні зброю, США підвищують імовірність ескалації, відтак вони змушені будуть відповідати на таке рішення з боку офіційного Вашингтона, а з іншого – переконують, що їх там немає, є одвічним парадоксом.

"Як же це взагалі може бути загрозою для Росії? Звичайно, це протиріччя. І росіяни, звичайно ж, знають, що вони є в Україні. І вони знають, що вони роблять. Але що в цих заявах вводить в оману, так це те, що це рішення нібито дає Україні значні можливості застосування агресії проти сил, що перебувають на Донеччині. Але насправді, йдеться про стримування, про запобігання подальшого вторгнення на територію України", – підкреслив дипломат.

Водночас він додав, що мета США – це бачити відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, а також забезпечення захисту для усіх її громадян незалежно від національності, етнічної приналежності або релігії.

"Ми не визнаємо захоплення Криму Росією, його заявлену анексію. На щастя, в Криму не ведуться активні військові дії, як на Донбасі, так що нам треба зосередитися на вирішенні проблем в тих місцях, де йдуть бої. І Мінські угоди дають можливості для цього, нам просто потрібно побачити, що положення договору дотримуються, чого ми поки не спостерігаємо. Щодо Криму, я думаю, на нас чекає довгий період розбіжностей з приводу його статусу", – констатував Волкер.

Нагадаємо, США нададуть Україні оборонне озброєння в рамках зусиль Вашингтона щодо зміцнення обороноздатності країни.

Окрім того, Адміністрація Трампа схвалила постачання Україні снайперських гвинтівок M107A1 і супутнього устаткування на суму 41,5 мільйони доларів.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі США Новини Росії Україна – Росія Курт Волкер Зброя
Джерело: 24 Канал
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