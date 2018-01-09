Volkswagen Golf отримає нові мотори

Volkswagen починає Новий рік з розширення моторної лінійки своєї найпопулярнішої моделі.

У моторній гамі з'явиться 1,5-літровий бензиновий агрегат сімейства TSI, який видає 130 к. с. Він буде працювати в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою передач або автоматичною коробкою передач DSG з 7 швидкостями.

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Розгінна динаміка нового Volkswagen Golf з таким мотором складе 8,8 секунди до першої сотні для версії DSG і 9,2 секунд для комплектації з механікою. Максимальна швидкість становить 211 км/год і 209 км/год відповідно. В обох версіях планується комплектація системами старт/стоп.

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2.0-літровий дизельний двигун, що встановлювався раніше і мав два варіанти потужності (150 і 180 к. с.), отримає в якості заміни 1,6-літровий бензиновий варіант TSI потужністю 180 к. с. З ним прискорення до першої сотні відбувається за 7,5 секунд, а максимальна швидкість складає 217 км/год.