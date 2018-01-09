12:54
9 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Авто 24
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Volkswagen Golf отримає нові мотори

11:46, сьогодні 895 Читать новость на русском
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf / carscoops.com

Volkswagen починає Новий рік з розширення моторної лінійки своєї найпопулярнішої моделі.

У моторній гамі з'явиться 1,5-літровий бензиновий агрегат сімейства TSI, який видає 130 к. с. Він буде працювати в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою передач або автоматичною коробкою передач DSG з 7 швидкостями.

Читайте також: Найбільш очікувані кросовери 2018 року

Розгінна динаміка нового Volkswagen Golf з таким мотором складе 8,8 секунди до першої сотні для версії DSG і 9,2 секунд для комплектації з механікою. Максимальна швидкість становить 211 км/год і 209 км/год відповідно. В обох версіях планується комплектація системами старт/стоп.

Читайте також: Hyundai покаже водневий електромобіль

2.0-літровий дизельний двигун, що встановлювався раніше і мав два варіанти потужності (150 і 180 к. с.), отримає в якості заміни 1,6-літровий бензиновий варіант TSI потужністю 180 к. с. З ним прискорення до першої сотні відбувається за 7,5 секунд, а максимальна швидкість складає 217 км/год.

Теги: Авто 24 Volkswagen
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Теракти в Києві може влаштувати не тільки Росія – відомий волонтер
сьогодні, 12:01 Теракти в Києві може влаштувати не тільки Росія – відомий волонтер
Цві Аріелі 2112
Крым – это Украина, Приднестровье – это Молдова, Кубань – это Россия: коротко о нацграницах
сьогодні, 11:00 Крым – это Украина, Приднестровье – это Молдова, Кубань – это Россия: коротко о нацграницах
Павло Казарін 1180
Ніна Южаніна: Амністії для
сьогодні, 10:35 Ніна Южаніна: Амністії для "євроблях" не буде
4942
Анджеліна Джолі відверто проігнорувала промову Дженніфер Еністон: фото
сьогодні, 11:59 Анджеліна Джолі відверто проігнорувала промову Дженніфер Еністон: фото
2718
Наше военное руководство повторяет ошибки командования царской армией в войне с японцами
сьогодні, 08:40 Наше военное руководство повторяет ошибки командования царской армией в войне с японцами
Юрій Бутусов 2447
Вільнюс ініціює конфіскацію авто на литовських номерах в Україні
 13 листопада 2017 , 16:12
З Нового року в Україні подешевшає розмитнення автомобілів
 4 грудня 2017 , 14:47
Путін дав Суркову нове завдання щодо України
 22 липня 2017 , 15:02
Сина Авакова привезли до НАБУ: з’явилися фото та відео
 31 жовтня 2017 , 17:15
Найбільший оператор зв'язку суттєво підвищив тарифи в Україні
 2 жовтня 2017 , 14:05
От падлюка, – українці обурилися на Фреймут через Бережну
7 серпня 2017 , 16:12
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук