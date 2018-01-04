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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Volkswagen розсекретив усі новинки 2018 року (відео)

19:32, сьогодні 1304 Читать новость на русском
Нові моделі Volkswagen 2018
Нові моделі Volkswagen 2018 / volkswagen-media-services

На офіційному відео Volkswagen показав, яких прем’єр очікувати від німецького виробника в новому році.

У 2018 році німецький автовиробник Volkswagen AG представить багато новинок, серед яких будуть швидкі, великі, економічні, зовсім нові та електричні.

Зокрема, серед "швидких" моделей концерн обіцяє "заряджені" Volkswagen Polo GTi та малюка UP! GTi. Polo оснащений 147-кіловатним бензиновим двигуном об’ємом 2,0 літри, а UP! – 115-кіловатним. Вони вже прямують до європейських дилерів (на жаль, не українських).

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Весною представлять нове покоління позашляховика Volkswagen Touareg. Також будуть показані новий седан Jetta та компактний кросовер T-Cross.

Ціла сім’я електромобілів буде випущена під суббрендом I.D.: це і легковик, і мікроавтобус BUZZ, і кросовер CROZZ. Окрім того, німці представлять електричний Volkswagen для перегонів.

Нагадаємо, що для виробництва розкішного Porsche Cayenne потрібні українці.

Теги: Volkswagen Авто 24
Джерело: 24 Канал
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