"Шановний Сарган Кемелевич": Путін знову не зміг вимовити ім'я президента Казахстану

Володимир Путін зганьбився, не змігши вимовити ім'я та по батькові президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва. Подібне з російським диктатором трапляється вже не вперше.

Про це стало відомо з уривка відео, яке поширювали у соціальних мережах.

Як Путін назвав Касима-Жомарта Токаєва?

Під час візиту до Казахстану 28 травня Володимир Путін знову неправильно виголосив ім'я президента країни Касима-Жомарта Токаєва. У зверненні російський диктатор назвав його "Сарганом Кемелевичем", при чому сказав це у вигляді бурмотіння.

Шановний Саргане Кемелевичу! Насамперед хочу висловити вам подяку за запрошення. Ми мали задоволення та щастя приймати вас торік із державним візитом. І тоді багато було зроблено для того, щоб зробити додаткові кроки щодо поглиблення та розширення нашого стратегічного партнерства,

– заявив Путін.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли Путін плутає ім'я чи по батькові Токаєва на публіці. Раніше російський диктатор уже допускав схожі обмовки, називаючи президента Казахстану різними варіаціями імені. Серед них: "Кемел Жомартович", "Касим Жомартович Кемелович", "Кемель Жомартович".