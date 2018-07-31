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Володимир Кличко відверто розповів про свої поразки від Ф'юрі та Джошуа

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Володимир Кличко розповів про поразки від Ф'юрі та Джошуа
Володимир Кличко розповів про поразки від Ф'юрі та Джошуа

Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу у суперважкій вазі, олімпійський чемпіона Володимир Кличко згадав свої останні поєдинки на професіональному ринзі.

Кличко зазначив, що він був добре підготовлений до бою проти Джошуа, тоді як в поєдинку проти "Циганського Короля" належного настрою не було.

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Я досі не розумію, як програв Ентоні Джошуа. Я був дуже добре підготовлений до цього бою. Мої душа й мозок не знайшли б спокою, якби я пішов після бою з Тайсоном Ф'юрі. Я дуже хотів реваншу, але тоді у мого суперника були якісь скандали, що завадили цьому. Слава Богу, я отримав бій проти Джошуа. Це було для мене благословенням, бо я "закрив" інший поєдинок. Після бою із Джошуа раптом побачив, що все вже не працює так, як має працювати. Але попри поразку я гідно завершив кар'єру. Дванадцять років володіння титулом! Я думав про це раніше, але не міг в це повірити. Маю сказати: це була хороша робота, – розповів український боксер.

Нагадаємо, Володимир Кличко програв Ентоні Джошуа нокаутом в 11 раунді. Бій відбувся в кінці квітня 2017 року. У попередньому своєму бою Кличко-молодший за очками поступився Тайсону Ф'юрі, програвши пояси WBO, WBA, IBF і IBO.

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Теги: Володимир Кличко Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
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