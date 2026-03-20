Депутату, який міг позичити мільйони родині голови АМКУ Кириленка, повідомили про підозру, – ЗМІ

Депутату Сокальської міськради Львівської області Володимиру Ковальчуку повідомили про підозру у наданні завідомо неправдивих показань детективам НАБУ та декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Дивіться також Вивів пів мільярда гривень: екснардеп, бенефіціар банку "Фінанси та Кредит" отримав підозру

У чому підозрюють депутата?

НАБУ повідомило, що у справі про незаконне збагачення високопосадовця, яку розглядає ВАКС, детективи опитували депутата міськради. Імовірно, він міг надати позику родині чиновника для пояснення походження активів.

Згідно з оприлюдненою інформацією, йдеться про родину голови АМКУ Павла Кириленка, якого, як зазначається, обвинувачують у незаконному збагаченні на 72 мільйони гривень та недостовірному декларуванні.

Раніше його тесть Олександр Матієнко, пояснюючи у суді походження коштів на придбання елітної нерухомості, повідомив, що отримав позику у розмірі 800 тисяч доларів від депутата Володимира Ковальчука.

Матвієнко каже, що його познайомили з людиною, яка займається нерухомістю – ним виявився Володимир Ковальчук, з яким вони домовилися зробити спільний бізнес-проєкт. Придбати нерухомість і продати після підняття цін.

За його словами, до цього він не займався діяльністю з продажу нерухомості. Він також не зміг пригадати, скільки коштувала нерухомість в ЖК "Оболонь плаза", сказавши, що цими питаннями опікувалася його дружина.

За даними НАБУ, Ковальчук надав неправдиві свідчення щодо укладення договору позики, який мав би виправдати походження активів, чим "створив штучні докази захисту" і вніс недостовірні дані до власної декларації за 2024.

Він вказав "фіктивну позику третій особ", тобто Олександру Матієнку, а також "використав підроблений договір", після чого" звернувся до суду з позовом про "стягнення неіснуючого боргу". Це підтвердили і журналісти.

У серпні 2025 Ужгородський суд позов Ковальчука задовольнив і постановив стягнути борг з Матієнків. САП подала апеляцію на рішення, яке розглядає апеляційний суд на Закарпатті. Перше засідання буде 24 березня.

НАБУ та САП кваліфікували дії Ковальчука за декількома статтями ККУ про введення в оману суду або іншого уповноваженого органу, використання підробленого документа і декларування недостовірної інформації.

Ковальчук заявив, що вважає підозру необґрунтованою і пов’язує її з тиском через свою роль свідка у справі. Він також зазначив, що не бачив експертизи щодо договору позики. За його словами, на момент нібито надання коштів він не знав про родинні зв'язки Матієнка з головою АМКУ.

Ще 5 червня НАБУ і САП оголосили нову підозру голові АМКУ Павлу Кириленку у недекларуванні майна. Водночас його дружині Аллі Кириленко повідомили про підозру у пособництві в незаконному збагаченні.

За даними слідства, у 2024 році Павло Кириленко не вказав у своїй електронній декларації дані про 20 об’єктів нерухомості й люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини, зокрема:

шість квартир у Києві й Ужгороді;

житловий будинок під Києвом площею понад 220 квадратних метрів і дві земельні ділянки;

два гаражні бокси;

шість паркомісць;

три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 квадратних метрів;

автомобіль BMW X3.

Імовірно, через це майно посадовцю оголосили попередню підозру в можливому незаконному збагаченні та поданні недостовірних відомостей у деклараціях за 2022 – 2023 роки.

Інші подібні справи