Волонтера Кучапіна знайшли мертвим у Києві: що відомо про його смерть
Тіло керівника "Будинку милосердя" Олексія Кучапіна 22 липня знайшли в Києві. Київського волонтера розшукували ще з 16 липня. 9 серпня йому мало б виповнитись 40 років.
Його знайшли мертвим в орендованій квартирі в Дніпровському районі столиці. Інформацію про це підтвердила пресофіцерка поліції Наталія Федоровська в коментарі "ТСН".
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Що відомо про обставини смерті Кучапіна
- У поліції кажуть, що на 90% – це природня смерть. Водночас сьогодні відбудеться розтин тіла.
- Криміналісти не виявили зовнішніх ознак насильницької смерті. Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.
- Наразі слідчі працюють на місці та встановлюють попередні обставини загибелі волонтера.
Зараз чекаємо на родичів та близьких для опізнання тіла,
– розповіли в поліції.
Враховуючи нові обставини, слідчі перекваліфікували кримінальну справу на частину 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України із додатковою кваліфікацією – природня смерть. Досудове розслідування триває.
Що відомо про зникнення Олексія Кучапіна
- Про зникнення волонтера повідомила його дружина. Чоловік сказав рідним, що їде у Дніпро, і зник. Жінка зазначила, що чоловік мав намір скористатись сервісом BlaBlaCar. Водночас у компанії зазначили, що в ці дні Кучапін їхніми послугами не користувався.
- Священник-волонтер Захарій Керстюк – друг Олексія напередодні розповів про численні погрози в їхній з Кучапіним бік, нібито через допомогу безпритульним.
Хто такий Олексій Кучапін?39-річний волонтер, керівник громадської організації "Дім Милосердя".
Він займався розслідуваням справ, пов'язаних із продажем дітей. Також намагався допомогти вирватися з рабства дівчаткам-сиротам. Олексій Кучапін також опікувався безпритульними і намагався повертати відібрані у літніх людей квартири.