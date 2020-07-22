Тіло керівника "Будинку милосердя" Олексія Кучапіна 22 липня знайшли в Києві. Київського волонтера розшукували ще з 16 липня. 9 серпня йому мало б виповнитись 40 років.

Його знайшли мертвим в орендованій квартирі в Дніпровському районі столиці. Інформацію про це підтвердила пресофіцерка поліції Наталія Федоровська в коментарі "ТСН".

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Що відомо про обставини смерті Кучапіна

У поліції кажуть, що на 90% – це природня смерть. Водночас сьогодні відбудеться розтин тіла.

Криміналісти не виявили зовнішніх ознак насильницької смерті. Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

Наразі слідчі працюють на місці та встановлюють попередні обставини загибелі волонтера.

Зараз чекаємо на родичів та близьких для опізнання тіла,

– розповіли в поліції.

Враховуючи нові обставини, слідчі перекваліфікували кримінальну справу на частину 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України із додатковою кваліфікацією – природня смерть. Досудове розслідування триває.

Що відомо про зникнення Олексія Кучапіна

Про зникнення волонтера повідомила його дружина. Чоловік сказав рідним, що їде у Дніпро, і зник. Жінка зазначила, що чоловік мав намір скористатись сервісом BlaBlaCar. Водночас у компанії зазначили, що в ці дні Кучапін їхніми послугами не користувався.

Священник-волонтер Захарій Керстюк – друг Олексія напередодні розповів про численні погрози в їхній з Кучапіним бік, нібито через допомогу безпритульним.