"Волосся піднімалось дибки": на Миколаївщині підлітка вбило струмом у 35 тисяч вольт
На Миколаївщині 15-річного підлітка вдарило струмом у 35 тисяч вольт. Хлопець загинув на місці. Трагедія трапилась через пустощі: неповнолітній вирішив показати друзям "експеримент".
Дитячі пустощі закінчились трагедією на Миколаївщині, інформує прес-служба Нацполіції Миколаївщини.
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15-річний мешканець Березнегуватого переліз через двометровий паркан, яким огороджена підстанція, та показував двом своїм молодшим друзям експеримент підносив руку до електричних дротів та демонстрував, як від електромагнітного поля дибки піднімається волосся,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потім хлопець з необережності вхопився за дріт та від ураження струмом у 35 тисяч вольт загинув на місці. Перелякані товариші хлопця побігли розповісти усе батькам, а ті сповістили поліцію. Наразі тіло хлопчика направлено на проведення судово-медичної експертизи.
За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі слідчі проводять розслідування обставин трагедії.