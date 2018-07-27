14:40
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 19°C
  • субота
    28°C 21°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ

"Волосся піднімалось дибки": на Миколаївщині підлітка вбило струмом у 35 тисяч вольт

329 Читать новость на русском
На Миколаївщині загинув неповнолітній: він вхопився руками за електродроти
На Миколаївщині загинув неповнолітній: він вхопився руками за електродроти / фото з відкритих джерел

На Миколаївщині 15-річного підлітка вдарило струмом у 35 тисяч вольт. Хлопець загинув на місці. Трагедія трапилась через пустощі: неповнолітній вирішив показати друзям "експеримент".

Дитячі пустощі закінчились трагедією на Миколаївщині, інформує прес-служба Нацполіції Миколаївщини.

Читайте також: У Дніпрі дівчинка випала з вікна восьмого поверху

15-річний мешканець Березнегуватого переліз через двометровий паркан, яким огороджена підстанція, та показував двом своїм молодшим друзям експеримент ­ підносив руку до електричних дротів та демонстрував, як від електромагнітного поля дибки піднімається волосся,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потім хлопець з необережності вхопився за дріт та від ураження струмом у 35 тисяч вольт загинув на місці. Перелякані товариші хлопця побігли розповісти усе батькам, а ті сповістили поліцію. Наразі тіло хлопчика направлено на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі слідчі проводять розслідування обставин трагедії.

Теги: Новини України Новини Миколаєва Жертви Діти і неповнолітні Поліція
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Автобус, який працює від електрики, курсуватиме Львовом
 10 листопада 2015 , 11:48
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Топ-новини: "Дніпро" на межі зникнення, ПСЖ і "Мілан" отримали нових наставників
 29 червня 2016 , 07:30
Коноплянка забив "Реалу", але "Севілья" драматично програла Суперкубок УЄФА-2016
 10 серпня 2016 , 00:16
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук