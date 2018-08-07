Вона не зла мачуха, – принц Гаррі вперше розповів про стосунки з герцогинею Каміллою

У Великій Британії подейкують, що принци Вільям та Гаррі недолюблюють свою мачуху Каміллу. Люди переконані, що чоловіки мають образу на неї через розбиття першого шлюбу принца Чарльза. Вперше розвіяв ці чутки принц Гаррі, який дав відверте інтерв'ю журналістці.

Більшість британців із захватом стежать за новинами про королівську сім'ю та радо вітають їх на урочистих заходах. Та тільки до однієї герцогині симпатія людей в рази менша. Мова йде про дружину принца Чарльза – Каміллу.

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Це і не дивно, адже герцогиню Корнуольську вважають розлучницею попереднього шлюбу принца з розкішною Діаною. Подейкували, що принци теж недолюблюють Каміллу через це. І хоч принц Чарльз уже 13 років одружений з чарівною білявкою, жоден представник королівської родини не коментував стосунків з герцогинею Корнуольською.

Порушити мовчання вирішив принц Гаррі, який дав інтерв'ю журналістці Анджелі Левіс, передає Еxpress. Автору його біографії він зізнався, що має теплі стосунки з Каміллою.

Якщо бути відвертим, ми з Вільямом завжди були з нею в дуже хороших, близьких відносинах. Вона не злісна мачуха. Враховуйте ситуацію, в якій вона опинилася. Не потрібно жаліти мене або Вільяма, краще проявіть співчуття до неї,

– зізнався принц Гаррі.

Допис, поширений Royal Life Europe (@royal_life_europe) 31 Лип 2018 р. о 8:31 PDT

Внук Єлизавети ІІ заявив, що має велику повагу та любов до герцогині Корнуольської, бо вона зробила щасливим його батька.

"Вона приголомшлива жінка, і вона зробила мого батька дуже і дуже щасливим, а це найголовніше для нас. Вільям і я любимо її так сильно, як ви навіть не можете собі уявити", – додав принц Гаррі.