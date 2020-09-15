"Вони були зі мною під час четвертого нападу": Стерненко розповів, що його охороняє СБУ
Одеський активіст Сергій Стерненко розповів, що йому відмовили в наданні державної охорони, але Служба безпеки України погодилася після трьох нападів його охороняти. Активіст зізнається: цю інформацію заборонено розголошувати, але її давно вже розголосив прокурор.
Про те, що його охороняє Служба безпеки України, Сергій Стерненко розповів в інтерв'ю 24 каналу.
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Активіст розповів, що охорону СБУ йому надала ще понад рік тому. Втім він не міг про це говорити, адже українське законодавство прямо забороняє розголошувати інформацію про заходи безпеки з боку того, щодо кого їх вживають.
Втім є прокурор Бозовуляк, який, власне, вимагав відправити мене під цілодобовий домашній арешт і звинувачує у тому, що я захистився від нападу. Так не можна було, мабуть, робити, на його думку,
– заявив Стерненко.
Він розповів, що саме Микола Бозовуляк під час відкритого засідання розповів про заходи безпеки. Це вже не є таємницею, а отже про це можна відверто говорити.
"Ми звернулись, до речі, у Державне бюро розслідувань після цього. Він вчинив правопорушення, це – злочин. ДБР досі не відкрило кримінальне провадження, але ми доб'ємось свого", – запевнив активіст.
Резюмуючи, він заявив, що останній напад на себе вважає особливо зухвалим, адже замовники точно знали, що його охороняє СБУ. Мовляв, у такий спосіб вони хотіли продемонструвати, що нічого й нікого не бояться.
Коротко про напади на Сергія Стерненка:
- Всього на активіста здійснили вже чотири напади. Перші три трапилися упродовж лютого – травня 2020 року. Під час третього, коли Сергій гуляв з дівчиною, він смертельно поранив одного з нападників.
- Через два роки, коли генеральним прокурором стала Ірина Венедіктова, проти Стерненка активізували справу через буцімто умисне вбивство, коли той намагався себе захистити.
- Четвертий напад трапився вже під час судового процесу над Стерненком – 31 серпня 2020 року. Його намагалися облити невідомою речовиною.