Одеський активіст Сергій Стерненко розповів, що йому відмовили в наданні державної охорони, але Служба безпеки України погодилася після трьох нападів його охороняти. Активіст зізнається: цю інформацію заборонено розголошувати, але її давно вже розголосив прокурор.

Про те, що його охороняє Служба безпеки України, Сергій Стерненко розповів в інтерв'ю 24 каналу.

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Активіст розповів, що охорону СБУ йому надала ще понад рік тому. Втім він не міг про це говорити, адже українське законодавство прямо забороняє розголошувати інформацію про заходи безпеки з боку того, щодо кого їх вживають.

Втім є прокурор Бозовуляк, який, власне, вимагав відправити мене під цілодобовий домашній арешт і звинувачує у тому, що я захистився від нападу. Так не можна було, мабуть, робити, на його думку,

– заявив Стерненко.

Він розповів, що саме Микола Бозовуляк під час відкритого засідання розповів про заходи безпеки. Це вже не є таємницею, а отже про це можна відверто говорити.

"Ми звернулись, до речі, у Державне бюро розслідувань після цього. Він вчинив правопорушення, це – злочин. ДБР досі не відкрило кримінальне провадження, але ми доб'ємось свого", – запевнив активіст.

Резюмуючи, він заявив, що останній напад на себе вважає особливо зухвалим, адже замовники точно знали, що його охороняє СБУ. Мовляв, у такий спосіб вони хотіли продемонструвати, що нічого й нікого не бояться.

Коротко про напади на Сергія Стерненка: