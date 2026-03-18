Війська Росії на Сумському напрямку очолив любитель "м’ясних штурмів"

Російське командування змінило керівника військ на Сумському напрямку. Новопризначений командир відомий використанням тактики так званих "м’ясних штурмів".

Це може свідчити про наміри ворога активізувати наступальні дії. Про це повідомляє 14 армійський корпус.

Дивіться також Для Кремля – це вихід із війни: де Росія готує наступ та чому це критично важливо для Путіна

Хто очолив російські війська під Сумами?

Російське військове керівництво призначило нового командира угруповання військ на Сумському напрямку. За наявною інформацією, він відомий застосуванням тактики так званих "м’ясних штурмів" – масованих атак із великими втратами серед особового складу.

Як повідомляють українські військові джерела, новий командувач має репутацію жорсткого офіцера, який не рахується з людськими ресурсами та активно використовує чисельну перевагу для досягнення тактичних цілей. Саме такі підходи раніше фіксувалися на інших ділянках фронту, де російські сили намагалися прорвати оборону ЗСУ.

Призначення генерал-майора Зульфата Нігматзянова заступником командира 11-го армійського корпусу – це не підсилення російського війська, а підписання чергового смертного вироку для російських солдатів, які наразі діють на Сумському напрямку,

– кажуть українські військові.

Подібні кадрові зміни можуть свідчити про наміри російського командування посилити тиск на Сумський напрямок. Зокрема, йдеться про можливу активізацію штурмових дій із залученням значної кількості піхоти.

Водночас українські захисники наголошують, що ворог зазнає значних втрат під час таких атак, адже Сили оборони ефективно стримують наступ і знищують штурмові групи ще на підступах до позицій.

"Методи Нігматзянова не передбачають збереження особового складу чи складного маневру; його спеціалізація – фальсифікація звітності про просування на 300 – 500 метрів, поки реальні карти фіксують лише зростання стихійних цвинтарів у російських глибинках. Поява такого «стратега» у штабі ворога підтверджує, що окупанти продовжують воювати кількістю, а не якістю", – вважають у 14-му корпусі.

Яка ситуація на Сумщині?