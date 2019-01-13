Воротар у власному штрафному обіграв нападника легендарним фінтом: відео

Воротар іспанського клубу "Жирона" Боно відзначився нестандартними діями як для своєї позиції. 27-річний марокканський голкіпер у матчі 19 туру чемпіонату Іспанії проти "Алавесу" обіграв суперника знаменитим фінтом.

Нападник гостей Хонатан Каллері вирішив запресингувати воротаря "Жирони". Проте той не розгубився й обіграв аргентинця фінтом Зідана.

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У цьому сезоні Боно входить в топ-10 воротарів у п'яти найкращих лігах по відсотку сейвів. Днями марокканець продовжив контракт із "Жироною" до 2021 року.

Відзначимо, що матч завершився результативною нічиєю 1:1.

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