Вознесіння Господнє 2018: дата, традиції, прикмети

Вознесіння Господнє у 2018 році в Україні припадає на четвер, 17 травня. Християни відзначають це свято на сороковий день після Великодня. Про традиції, прикмети і що не можна робити на Вознесіння – читайте далі.

Зазвичай, Вознесіння Господнє випадає в четвер 6-го тижня після Великодня. Згідно з Євангелієм, весь цей період після Воскресіння Ісус Христос перебував зі своїми учнями. А на сороковий день він вознісся на небо, сів праворуч Отця і відкрив людству вхід у Царство Небесне, подарувавши надію на прощення гріхів і вічне життя. Тому свято Вознесіння Господнього є одним із ключових для всього християнського світу.

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Спаситель вивів апостолів з Єрусалиму у Віфанію на гору Єлеон. Там він їх благословив їх і розповів, що незабаром апостоли будуть хрещені Святим Духом і продовжать нести істину по всьому світу. А потім піднявся на небо і зник за хмарами.

Це останній день, коли Ісус перебував на землі. Після цього два ангели сповістили про те, що Христос ще повернеться на землю, щоб судити живих і мертвих.

Традиції на Вознесіння Господнє

Приготування до свята починаються ще в середу. Напередодні Вознесіння віряни йдуть до церкви для сповіді і причастя.

У четвер у храмах відбувається урочисте богослужіння з нагоди Вознесіння Господнього. Для проведення літургії священики вдягають білі шати. Піст у цей день не дотримується, можна їсти будь-яку їжу.

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У день Вознесіння прийнято поминати покійних батьків. За традицією, для цього пекли особливе печиво, яке називають "Божа окутка" або "онучки". За формою випічка нагадує сходинки. Взявши їх, люди зазвичай ішли на кладовище до могил рідних, а також до церкви. Також гостинцями частували своїх родичів, до яких ходили в гості.



На Вознесіння згадують покійних батьків і печуть особливу випічку

Також говорять, що у Вознесіння Господь ходить серед людей та чує їхні прохання. Тому варто молитися і просити здоров'я своїм близьким та рідним.

Що не можна робити на Вознесіння

На Вознесіння (хоча, в принципі, і кожного дня) не можна смітити на вулиці і плювати. За віруваннями християн, так можна ненароком потрапити в Ісуса, або він це помітить, будучи у подобі жебрака.

Великий гріх на Вознесіння – робота на городі, по домашньому господарству, прибирання у хаті та інше.

У цей день не можна говорити "Христос Воскрес", адже на Вознесіння з церков виносять Плащаницю.

Українці вірили, що у це свято не можна думати про погане – краще день провести у колі сім'ї.

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Прикмети на Вознесіння

У народі Вознесіння традиційно пов'язують з урожаєм, оскільки воно припадає на кінець весни – початок літа. В цей час всі просили, щоб врожай був гарним.

З Вознесінням пов’язано багато народних прикмет, придивляйтеся до погодних умов у цей день.

Якщо на Вознесіння хороша погода, то вона протримається до дня Святого Михайла.

Дощовий день свята віщував хвороби і неврожай. Прикмета особливо актуальна для домашньої худоби.

Роса в цей день вважалась цілющою, а властивості трав у лікуванні посилювалися і зберігалися до Івана.

Є прикмета, що на Вознесіння Господнє нічого не варто робити з домашніх справ, інакше невдача буде переслідувати вас весь рік.