Вперше у світі: український студент запустить виробництво паперу з опалого листя

Незабаром в Україні може розпочатися виробництво паперу з опалого листя. Технологію запропонував український студент Валентин Фречка.

Технологія виготовлення паперу з опалого листя RE-leaf вже успішно пройшла випробовування на спеціалізованому обладнанні і готова до роботи в "масштабних умовах".

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У прес-службі МОН повідомили, що наразі необхідно удосконалити певні деталі, але скоро можна буде говорити про першу у світі лінію перероблювання опалого листя на паперову продукцію.

Ми підтвердили ефективність використання листя як замінника деревини. Ми виготовили папір на спеціалізованому обладнанні, яке показало, що папір і справді якісний,

– розповів юний дослідник.



Валентин Фречка з шматком паперу з опалого листя/ Фото: МОН

До речі, раніше український студент Валентин Фречка завдяки своєму проєкту здобув "золото" на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії, Олімпіаді геніїв у США, а також став фіналістом фестивалю інновацій МОН.