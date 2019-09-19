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      Вперше у світі: український студент запустить виробництво паперу з опалого листя

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      Так виглядає папір з опалого листя
      Так виглядає папір з опалого листя / mon.gov.ua

      Незабаром в Україні може розпочатися виробництво паперу з опалого листя. Технологію запропонував український студент Валентин Фречка.

      Технологія виготовлення паперу з опалого листя RE-leaf вже успішно пройшла випробовування на спеціалізованому обладнанні і готова до роботи в "масштабних умовах".

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      У прес-службі МОН повідомили, що наразі необхідно удосконалити певні деталі, але скоро можна буде говорити про першу у світі лінію перероблювання опалого листя на паперову продукцію.

      Ми підтвердили ефективність використання листя як замінника деревини. Ми виготовили папір на спеціалізованому обладнанні, яке показало, що папір і справді якісний,
      – розповів юний дослідник.

      студент листя екологія папір
      Валентин Фречка з шматком паперу з опалого листя/ Фото: МОН

      До речі, раніше український студент Валентин Фречка завдяки своєму проєкту здобув "золото" на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії, Олімпіаді геніїв у США, а також став фіналістом фестивалю інновацій МОН.

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      Теги: Новини України Наука Екологія
      Джерело: 24 канал
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