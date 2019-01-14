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      Вперше завагітніла жінка, якій пересадили матку за допомогою робота

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      Жінка, якій пересадили матку за допомогою робота, завагітніла
      Жінка, якій пересадили матку за допомогою робота, завагітніла / parents.com

      Жінка, якій пересадили матку у 2017 році за допомогою робота у шведському місті Гетерборг, вперше завагітніла.

      Відомо, що жінка народить навесні у 2019 році, пише Neurosciencenews.

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      Медики зазначають, що залучили робота лише на першому етапі операції, під час якого видаляли матку. Хірурги сиділи перед моніторами і керували роботом та апаратом, інструменти якого схожі на джойстики.

      За словами лікарів, рухи робота є більш точними і та інвазивними, тобто з мінімальним хірургічним втручанням. Після операції, яка триває кілька годин, матку пересадили з допомогою хірургічного втручання.

      У світі уже 13 дітей народилися за допомогою цією процедури: вісім у Швеції, двоє в США, і по одній дитині в Бразилії, Сербії та Індії.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Вагітність і пологи робототехніка
      Джерело: 24 Канал
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