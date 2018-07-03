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Вражаючі дані: скільки людей з початку року загинуло через необережне поводження з вибухівкою

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Надмірні цікавість та легковажність відправили на лікарняні ліжка одразу двох дітей на Донеччині. В обох випадках хлопці знайшли невідомі предмети на вулиці. Коли почали самотужки їх розбирати – небезпечні знахідки розірвались. Зараз за життя дітей борються лікарі.

Селище Волноваху українські військові звільнили ще у вересні 2015 року. Втім і досі там залишається чимало небезпечних "сувенірів" від проросійських терористів. Один із таких додому приніс 14-річний школяр. Він почав ним гратись і стався вибух.

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"Першими звук вибуху почули сусіди. Далі з будинку вибігла скривавлена дитина та попросила допомоги. Відомо також, що 14-річний хлопець в момент вибуху знаходився сам вдома. Хочу підкреслити, що це вже другий випадок травмування дитини на Донеччині за добу", – сказала речниця Нацполіції Іванна Ященко.

Ще один випадок стався неподалік Костянтинівки, 16-річний підліток приніс додому невідомий предмет і коли почав його розбирати, той здетонував. Спершу хлопця доправили до найближчої лікарні в Костянтинівці, де ампутували ліву кисть та дістали осколки з грудної клітини та правого ока. А згодом відвезли до Харкова, медики кажуть, що стан підлітка задовільний.

Стан лівого ока не викликає занепокоєння, а ось на праве він отримує інтенсивне лікування. Надіюся, що на лівому оці у нього буде стовідсотковий зір, так як було до травми,
– прокоментувала завідувачка офтальмологічного відділення Харківської обласної лікарні Алла Савельєва.

Місцеві жителі припускають, що боєприпас був зі складу із сусіднього села. Туди місяць тому влучили бойовики та навколо розлетілися нерозірвані снаряди. 

Взагалі ж, такі випадки на Донеччині – не рідкість. Лише від початку року у регіоні через необережне поводження з вибухівкою загинуло 4 людини, серед них одна дитина. Ще 15 отримали травми, шестеро – діти.

На мирних територіях останнім часом теж часто вибухають боєприпаси. Три тижні тому постраждали 4 дитини у Святошинському районі Києва. Троє дівчаток та хлопчик гралися в салоні закинутої машини, яка стояла на подвір'ї уже кілька років. Всередині авто вони знайшли коробку, а коли її відкрили – вона вибухнула просто у них в руках. Усі вижили, а власника машини одразу ж затримали.

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За попередньою інформацією, чоловік заклав в салоні вибухівку, відреагувавши у такий спосіб на попередню крадіжку інструментів з машини. Йому оголосили про підозру у вчиненні одразу двох злочинів і залишили у СІЗО на два місяці. 12 серпня рішення у цій справі має прийняти суд.

Нагадаємо, у 2018 році Україна зайняла 152 місце серед 163 країн світу, покинувши десятку найнебезпечніших країн у світі.

Теги: Новини України Діти Новини Донецька Новини Києва Жертви Зброя
Джерело: 24 канал
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