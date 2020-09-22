У свіжому випуску "Є питання" за 22 вересня – українські олігархи, п'ятий президент України та президент-втікач стали фігурантами, можливо, наймасштабнішого зливу даних про фінансові махінації, відмивання грошей, фінансування наркоторгівлі та корупцію за участю провідних банків світу.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі:

Олександр Новіков заявив про спроби керівництва ДБР чинити тиск на НАЗК. Новіков, який є керівником НАЗК, 21 вересня побував на допиті у Державному бюро розслідувань. Напередодні він надіслав лист до комітету Ради про те, що заступник директора ДБР та колишній адвокат Януковича — Бабіков — працює в умовах потенційного конфлікту інтересів, керуючи ДБР, яке займається розслідуванням справ Майдану.

Через витік документів з одного з підрозділів Мінфіну США – бюро FinCEN – до рук міжнародної групи журналістів-розслідувачів потрапили гігабайти даних про підозрілі операції на суму у 2 трильйони доларів. На поверхню спливли багатомільярдні оборудки десятків українських олігархів і політиків: Януковича, Курченка, Клюєва, Порошенка, Коломойського, Ахметова та інших.