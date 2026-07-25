Площа пожежі – 500 квадратних метрів: ворог вдарив по Запоріжжю, пошкоджено приміщення ТЦ

Російська армія атакувала Запоріжжя. Внаслідок удару російських безпілотників спалахнула пожежа.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

Які наслідки атаки по Запоріжжю

Окупанти близько опівночі вдарили по Запоріжжю. Очільник ОВА повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджене приміщення торгівельного центру.

За його словами, на місці влучання виникла пожежа. Також відомо про поранених.

Згодом він інформував, що площа пожежі – 500 квадратних метрів.

Через удар російських безпілотників по об'єкту торгівлі, пошкоджені будівлі, горять товари,

– повідомив він.

Він також надав першу інформацію щодо поранених. За його даними, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зазнав поранень 63-річний чоловік. Постраждалому надається уся необхідна допомога.

Нагадаємо, що пізно ввечері 24 липня росіяни вдарили і по Сумах. Відомо, що під атакою опинилися цивільні обʼєкти. За даними місцевої влади, сталося влучання із загоранням по АЗС та в дах одного з супермаркетів.

Відомо, що ворог завдав удару реактивним безпілотником і по території поштового відділення.