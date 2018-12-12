Вселенський патріархат вперше проведе службу в Андріївській церкві: відома дата

Екзархи Вселенського патріархату сьогодні, 13 грудня, у День святого Андрія Первозванного, проведуть першу літургію в Андріївській церкві.

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

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Початок літургії призначено на 09:30 ранку.

13 грудня в Андріївській церкві відбудеться перша архиєрейська літургія в патріаршій ставропігії. Богослужіння очолять екзархи Вселенського патріархату,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Згодом такий крок гаранта підтримали депутати Верховної Ради.

Нагадаємо, 15 грудня у Софійському соборі відбудеться Об'єднавчий собор щодо створення Єдиної автокефальної православної церкви в Україні.



Напередодні до Києва прибув представник Вселенського патріарха митрополит Гальський Еммануїл для підготовки Об'єднавчого собору.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.



5 грудня Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Софійському соборі. За його словами, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події. Останні від участі відмовляються.