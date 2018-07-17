Всесвітній день емодзі: Apple анонсувала крутезний сюрприз

17 липня майже у кожній країні відзначають Всесвітній день емодзі, а започатковано це неофіційне свято було ще у 2014 році. З такої нагоди компанія Apple оголосила про майбутню появу понад 70 нових таких смайлів.

День емодзі було засновано у 2014 році, а ідея належить Джеремі Берджу, який є і членом кількох комітетів консорціуму Unicode, і засновником Emojipedia. Саму ж дату, 17 липня, обрали для святкування Дня емодзі не випадково, оскільки саме вона відображається на емодзі-календарі.

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До слова, щорічно до Дня емодзі проходять різні акції за участю світових брендів. До прикладу, у 2015-му в Канаді акцію до цього свята запустила Pepsi, представивши цілу серію банок і пляшок з емодзі.



Рекламна емодзі-кампанія Pepsi

У 2016 році Sony Pictures Animation оприлюднила ім’я першого актора, який взяв участь у роботі над "Емодзі-фільмом", у цей день. А у 2016-му акції на честь Дня емодзі проводиои Disney, General Electric, Twitter та Coca-Cola.

Додамо, що у 2017 році Королівська опера Лондона представила 20 опер та балетів на мові емодзі.

У 2018-му ж Apple презентувала понад 70 нових емодзі. Як мовиться на офіційному сайті компанії, нові емодзі будуть доступними власниками майже всієї продукції компанії, а саме iPhone, iPad, Apple Watch і Mac. А користуватися вже ними можна буде наприкінці 2018 року після оновлення системи.

Apple анонсувала вихід понад 70 нових емодзі

За словами представників компанії, дизайн новинки є створеним на основі затвердженого набору символів Unicode 11.0 і включатиме широкий асортимент зачісок і відтінків волосся, аби краще зобразити рудих, сивих, кудрявих і навіть голомозих людей.

Крім того, саме обличчя нових емодзі включатиме більше виразів: холодне обличчя, святкове обличчя, обличчя із сердечками та із проханням.

Завдяки новим емодзі від Apple можна буде демонструвати ще більше емоцій

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Також з’являться у переліку емодзі й нові символи тварин – зокрема, кенгуру, павич, рак, папуга, лобстер. Водночас повниться набір емодзі їжі: манго, латук, капкейк, мункейк тощо.

Як підкреслюють в Apple, з’являться нові емодзі й з таких тем, як спорт і символи, а також супергерой-емодзі, софтбол-емодзі, емодзі амулету назар і емодзі нескінченості.



Нові емодзі від Apple поповняться не лише зображеннями людей

Нагадаємо, восени 2017 року офіційний акаунт держави Україна в Twitter звернувся до Apple і Google з проханням додати емодзі з борщем.

Що таке емодзі? Це особлива мова ідеограм і смайлів, які широко використовують в електронних повідомленнях та на сторінках сайтів. З японської "емодзі" перекладається як "слово у картинці". Вперше їх розробив у 1990 році співробітник комунікаційної компанії NTT Docomo Шигетака Куріта, однак тоді вони використовувалися лише у пейджерах, щоправда у 2011 році компанія Apple першою включила їх у розкладку клавіатури для смартфонів.

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