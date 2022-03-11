Негайно сховайтеся у найближчому до вас укритті. Візьмуть з собою найважливіші речі. Допоможіть дістатися туди рідним та сусідам.

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Не покидайте укриття, поки не почуєте сигнал про відбій тривоги. Коли повертатися додому буде безпечно, про це повідомлять через офіційні ресурси.

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