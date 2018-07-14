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Встиг продати понад тисячу одиниць: екс- військовий збув чималу партію зброї

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Колишній військовий продава зброю на Харківщині
Колишній військовий продава зброю на Харківщині / Прес-служба поліції Харкова

У Харкові затримали колишнього військовослужбовця, який займався незаконним продажем зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Як інформує прес-служба поліції Харкова, на цих оборудках йому вдалось заробити 70 тисяч гривень.

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Чоловіка затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Щодо колишнього військовослужбовця проводили слідчі дії і відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Його вдалось затримати 13 липня. Відомо, що чоловік встиг продати понад тисячу одиниць зброї та боєприпасів.

військовий Харків зброя
Екс-військовослужбовця затримали за збут зброї у Харкові

Теги: Новини України Кримінальні новини Зброя Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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