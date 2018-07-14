Встиг продати понад тисячу одиниць: екс- військовий збув чималу партію зброї

У Харкові затримали колишнього військовослужбовця, який займався незаконним продажем зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Як інформує прес-служба поліції Харкова, на цих оборудках йому вдалось заробити 70 тисяч гривень.

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Чоловіка затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Щодо колишнього військовослужбовця проводили слідчі дії і відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Його вдалось затримати 13 липня. Відомо, що чоловік встиг продати понад тисячу одиниць зброї та боєприпасів.



Екс-військовослужбовця затримали за збут зброї у Харкові