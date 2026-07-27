"Без Бандери": віцепрем'єр Польщі висунув Україні умову для вступу до ЄС

Віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе стати членом Європейського Союзу без вирішення історичних суперечностей із Польщею. Водночас він наголосив, що Варшава й надалі підтримуватиме Україну у війні проти Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю для Wirtualna Polska.

Що сказали в Польщі про вступ України до ЄС?

За словами польського посадовця, європейська спільнота не може будуватися на історичних постатях чи подіях, які, на його думку, суперечать її цінностям. Для прикладу він навів Хорватію, Німеччину та Францію, зазначивши, що в цих країнах не прославляють діячів, пов'язаних із трагічними сторінками Другої світової війни.

Україна не увійде до ЄС з Бандерою на своєму прапорі,

– зазначив він.

Косіняк-Камиш також зауважив, що історичні питання не будуть єдиною перешкодою на шляху України до ЄС. На його думку, складними залишаються антикорупційні реформи, а також адаптація українського аграрного сектору до стандартів Європейського Союзу. Він зазначив, що переговори про вступ України можуть тривати багато років і не будуть швидкими. Польща, за його словами, наполегливо відстоюватиме власні інтереси, зокрема у сфері сільського господарства.

Водночас польський віцепрем'єр підкреслив, що Варшава продовжить підтримувати Україну у війні проти Росії. Він також пояснив зростання антиукраїнських настроїв у Польщі втомою суспільства від війни та діяльністю російських бот-мереж.

Нагадаємо, економіст Олег Пендзин вважає, що головна причина загострення відносин між Україною та Польщею полягає не в історичних суперечках, а в економічній конкуренції. За його словами, польські фермери побоюються, що після вступу України до ЄС втратять частину європейських аграрних дотацій, тому історичні теми, зокрема Волинська трагедія та УПА, використовують як інструмент для уповільнення євроінтеграції України. Експерт також зазначив, що напруга може посилюватися напередодні парламентських виборів у Польщі у 2027 році.