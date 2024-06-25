Це 24 Каналу зауважив політолог Тарас Загородній. На його думку, не варто налаштовуватись на швидкі темпи вступу України до Євросоюзу.

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"Це величезний виклик насамперед для ЄС. Ми повинні розуміти, що не все залежить від України. Навіть якщо ми виконаємо всі критерії досить швидко, це не означає, що Україна буде швидко прийнята до ЄС. Через різні, насамперед економічні причини", – сказав він.

Чому це виклик для ЄС

Тарас Загородній зазначив, що Україна – це найбільша країна Європи. Тому є питання, зокрема, чи зможе Євросоюз платити нашій державі відповідні дотації.

Крім того, в ЄС є питання до України щодо того, як побудована наша економіка. Зокрема, щодо сільського господарства. Україна буде потребувати величезних аграрних дотацій.

Ми маємо розуміти, що у такому вигляді сільське господарство у нас існувати не може. Акцент повинен бути на фермерах, перелаштовувати наші агрохолдинги. Зокрема, податковою політикою, щоб вони інвестували в виробництво, наприклад, сільської господарської техніки, у технології, у виробництво обладнання для біогазових установок і так далі,

– припустив політолог.

За його словами, Україна повинна шукати своє місце в ЄС. Наприклад, наша держава може бути оборонним хабом Європи. Для цього потрібно вже зараз налагоджувати технологічні зв'язки з оборонними компаніями США та Європи.

"Наприклад, дати можливість нашим оборонним компаніям вже зараз експортувати зброю до ЄС, щоб вони і валюту завозили в країну, вибудовувати технологічні ланцюги, щоб було постійно завантажене виробництво", – вважає він.

Крім того, є маастрихтські критерії, яких повинна дотримуватись країна, щоб претендувати на вступ ЄС. Україна ці критерії не витримує зараз. Тому щоб інтегруватися в Євросоюз, наша держава має розв'язати багато внутрішніх питань.

"Але ми не повинні комплексувати, щоб українці не думали, що нас не беруть в ЄС, тому що ми такі погані. Ні, це не так. Для Євросоюзу – це величезний виклик. Чи витримає він цей виклик – велике питання", – додав Загородній.