Вступ України в НАТО та ЄС: голова МЗС розкрив деталі перемовин
Міністерство закордонних справ України продовжує активну роботу над вступом України в Євросоюз та НАТО. Водночас пандемія коронавірусу не сильно вплинула на ці процеси.
Таку думку озвучив міністр закордоних справ Дмитро Кулеба в ефірі "1+1". За його словами, 2 вересня МЗС ухвалило декілька рішень, які посилюють механізм координації європейської інтеграції всередині країни.
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"Ольга Стефанішіна ініціювала це рішення, прем'єр її повністю підтримав. Ба більше, вперше в історії України саме прем'єр-міністр очолюватиме цей координаційний орган", – розповів Кулеба.
За словами міністра, питання координації виноситься на максимально високий рівень. Також додав, що вступ до ЄС та НАТО це паралельні процеси.
Скільки українців підтримують вступ України в ЄС
- У серпні, згідно з даними соцопитування Socis і Центром Разумкова, вступ України до Євросоюзу підтримали 57,7% опитаних, а в НАТО – 47,7% респондентів.
- "Проти" Євросоюзу проголосували 26,9%, НАТО – 32,8%.