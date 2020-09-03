Міністерство закордонних справ України продовжує активну роботу над вступом України в Євросоюз та НАТО. Водночас пандемія коронавірусу не сильно вплинула на ці процеси.

Таку думку озвучив міністр закордоних справ Дмитро Кулеба в ефірі "1+1". За його словами, 2 вересня МЗС ухвалило декілька рішень, які посилюють механізм координації європейської інтеграції всередині країни.

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"Ольга Стефанішіна ініціювала це рішення, прем'єр її повністю підтримав. Ба більше, вперше в історії України саме прем'єр-міністр очолюватиме цей координаційний орган", – розповів Кулеба.

За словами міністра, питання координації виноситься на максимально високий рівень. Також додав, що вступ до ЄС та НАТО це паралельні процеси.

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