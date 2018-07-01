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Втік на вертольоті: один із найвідоміших злочинців Франції видовищно вислизнув із в'язниці

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Французькі правоохоронці розшукують одного з найвідоміших гангстерів країни
Французькі правоохоронці розшукують одного з найвідоміших гангстерів країни / francetvinfo.fr

Французькі правоохоронці розшукують одного з найвідоміших гангстерів країни. Редуан Фаїд у дивовижний спосіб втік із в'язниці – по нього в тюрму прилетів вертоліт.

Про це пише видання Le Figaro.

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Зазначається, що злочинець Редуан Фаїд відбував 25-річний термін у в'язниці в департаменті Сена і Марна на південь від Парижа за збройне пограбування та вбивство жінки-поліцейської у 2010 році.

злочинець гангстер Франція
Редуан Фаїд у дивовижний спосіб втік із в'язниці

За попередньою інформацією, троє озброєних чоловіків прибули до входу у в'язницю, вимагаючи звільнення Фаїда та відволікаючи увагу охорони.

Одночасно з цим у дворі в'язниці приземлився вертоліт без розпізнавальних знаків. Зловмисники звільнили Фаїда з кімнати для відвідувань, де він перебував, і втекли на вертольоті. Ніхто зі співробітників в'язниці не постраждав.

Як пишуть у виданні, вертоліт знайшли згорілим на північ від Парижа. Його пілота тримали у заручниках, наразі він дає свідчення поліції.

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Пізніше поліцейські знайшли вертоліт, на якому Фаїд здійснював втечу, зі слідами горіння

Це вже не перша втеча Фаїда з в'язниці. У 2013 році він взяв в заручники чотирьох тюремних охоронців, перш ніж використати динаміт, щоб вирватися з в'язниці і втекти на машині, яка чекала його зовні. У бігах він пробув 6 тижнів, проте потім потрапив до рук правоохоронців.

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У 2013 році Фаїд вже втікав із в'язниці: взяв у заручники чотирьох тюремних охоронців, використав динаміт і втік на машині

Відомий французький гангстер провів у в'язниці більше 10 років. Його достроково звільнили у 2009 році після того, як він переконав своїх офіцерів з умовно-дострокового звільнення, що він змінився.

Слава Фаїда збільшилася після появи на декількох телевізійних шоу і написання книг, що розповідають про його минуле.

Теги: Новини Франції Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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