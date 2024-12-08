Загальні втрати Росії у повномасштабній війні перевищили 753 тисячі бійців. Сили Спеціальних Операцій ЗСУ підтвердили, що активно працюють над тим, аби ця цифра продовжувала стрімко зростати, передає 24 Канал.

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Блискавичне захоплення російських позицій

Так, військові поділилися унікальним відео, на якому вибивають росіян. На днях оператори 3-го полку ССО зачистили ворожі позиції, закріпились та завели туди дружній підрозділ Сил оборони України.

Бій зав’язався, коли тактична група увірвалася на позиції ворога. Оператори ССО знищили трьох російських військових, і ще одного змусили здатися в полон.

Ворог намагався з дронів скидати гранати, проте воїни ССО зі стрілецької зброї збили чотири російських "Мавіка"

Після успішно виконаного завдання, група відійшла з одним пораненим побратимом.

Бій ССО із окупантами: дивіться відео

До слова, дрони підрозділу ВМС атакували російські цілі в Чорному морі. Внаслідок удару знищені системи спостереження агресора на газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.