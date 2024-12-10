Загальні втрати окупантів вже сягають 755 940 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат Росії

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

  • особового складу – близько 755 940 (+1350) осіб,
  • танків – 9 524 (+5),
  • бойових броньованих машин – 19 596 (+7),
  • артилерійських систем – 21 064 (+3),
  • РСЗВ – 1253 (+0),
  • засоби ППО – 1 023 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 107 (+14),
  • крилаті ракети – 2 859 (+0),
  • кораблі / катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31 037 (+48),
  • спеціальна техніка – 3637 (+1).

Втрати Росії у війні
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, Сили оборони відбили ворожий штурм на Покровськ. Під час бою українські захисники знищили близько 15 окупантів, а також підірвали міст, чим порушили логістику ворога.