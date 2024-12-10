Загальні втрати окупантів вже сягають 755 940 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат Росії
Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 755 940 (+1350) осіб,
- танків – 9 524 (+5),
- бойових броньованих машин – 19 596 (+7),
- артилерійських систем – 21 064 (+3),
- РСЗВ – 1253 (+0),
- засоби ППО – 1 023 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 107 (+14),
- крилаті ракети – 2 859 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 037 (+48),
- спеціальна техніка – 3637 (+1).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, Сили оборони відбили ворожий штурм на Покровськ. Під час бою українські захисники знищили близько 15 окупантів, а також підірвали міст, чим порушили логістику ворога.