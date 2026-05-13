Мінус 1130 окупантів, 3 ППО та майже 2 тисячі БпЛА: які втрати Росії на 13 травня

Росія продовжує чинити тиск на різних напрямках. Попри значну кількість окупантів, українські військові стримують тиск та завдають ворогу значних втрат.

Про актуальні втрати Росії у техніці та особовому складі розповіли у Генштабі.

Які втрати у росіян?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 13 травня 2026 року агресор втратив:

особового складу – близько 1 344 180 (+1 130) осіб;

танків – 11 928 (+2);

бойових броньованих машин – 24 554 (+1);

артилерійських систем – 41 985 (+50);

РСЗВ – 1 786 (+1);

засобів ППО – 1 376 (+3);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 352 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 375 (+2);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 287 359 (+1 853);

крилатих ракет – 4 585 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 96 142 (+287);

спеціальної техніки – 4 181 (+2).



Втрати ворога станом на 13 травня / Інфографіка Генштабу

Чому Росії дедалі складніше поновлювати втрати у своїй армії?

Росії стає дедалі складніше поповнювати втрати в армії через поєднання демографічних, економічних і військових факторів. Щомісячні втрати ворога, включно із загиблими та пораненими, перевищують 30 – 35 тисяч військових, що вже більше за можливості набору нових контрактників.

Однією з головних причин є виснаження демографічного ресурсу – у Росії стає менше чоловіків, готових воювати, тому Кремль змушений постійно підвищувати виплати за контракт. Водночас цей механізм поступово втрачає ефективність і створює додаткове навантаження на економіку, адже мобілізація забирає робочу силу з цивільного сектору.

До слова, оголосити відкриту мобілізацію Путін не може, адже це вплине на його авторитет та стабільність. Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу зазначив, що російський диктатор намагається уникнути цього рішення, проте це може стати неминучим через значні втрати Росії на фронті.

Ситуацію для Росії також ускладнюють великі втрати на фронті через ефективну роботу ЗСУ, зокрема застосування FPV-дронів. Крім того, Росія дедалі більше залежить від старих радянських запасів техніки та озброєння, які поступово вичерпуються. Проблем додають і внутрішні труднощі в армії – низька дисципліна та слабка організація.