Розгром російських військових на Запоріжжі: у ГУР показали вибухове відео

Втрати Росії у війні проти України зростають. Наші військові продовжують ефективно знищувати ворожих солдатів, зокрема на Запорізькому напрямку.

Так, успішну роботу по окупантах продемонстрували оператори підрозділу Paragon Company у складі 10-го загону безпілотних систем "Спецпідрозділу Тимура" ГУР.

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Як українські дрони влаштовують "пекло" для агресора?

На оприлюднених кадрах показана бойова робота українських дронів навесні 2026 року. За допомогою FPV-дронів та аеророзвідки військові виявляють і знищують техніку та особовий склад окупантів.

У ГУР наголошують, що кожен бойовий виліт допомагає зірвати атаки ворога, знищити його техніку та зберегти життя українських захисників.

Атаки на окупантів та ворожу техніку: дивіться відео

Нагадаємо, що дрони є однією з найефективніших засобів для ліквідації окупантів. Так, у березні, лише завдяки самим ударам безпілотників було ліквідовано або важко поранено 33 988 російських військових. Через удари артилерії та іншого озброєння Росія втратила ще 1 363 окупанти.

За даними аналітиків ISW, навесні 2026 року Україна посилила кампанію ударів дронами середньої дальності, що вже погіршило російську логістику між Росією, окупованим Кримом і півднем України.

Окупантам стає дедалі важче утримувати позиції та перекидати резерви.

Аналітики вважають, що навіть додаткова мобілізація не допоможе Росії суттєво покращити ситуацію, якщо вона не знайде способу протидіяти українським БпЛА.