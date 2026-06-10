За рік СБС завдали Росії втрат на десятки мільярдів доларів, – Зеленський

Сили безпілотних систем Збройних сил України за рік роботи уразили російські цілі на мільярди доларів. Українські безпілотники вже здатні діставати об'єкти, які раніше вважалися недосяжними для звичайного озброєння.

Про результати роботи нового роду військ розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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Яких збитків зазнає Росія через українські безпілотники?

Зеленський підбив підсумки першого року роботи Сил безпілотних систем ЗСУ. За його словами, за цей час українські дрони змогли завдати Росії збитків на майже 40 мільярдів доларів.

Глава держави наголосив, що створення окремого угруповання Сил безпілотних систем суттєво змінило можливості української армії на полі бою.

Ми можемо досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важкодосяжні й вимагали шаленої витрати ресурсів,

– наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що йдеться не лише про фінансові втрати ворога, а й про нові можливості для збереження життів українських військових. За словами Зеленського, українські дрони дедалі активніше впливають на російську логістику та військову інфраструктуру не лише на тимчасово окупованих територіях, а й у прикордонних регіонах Росії.

Глава держави окремо відзначив ефективність так званих "мідлстрайків" – ударів по цілях у глибокому тилу противника. Саме завдяки таким операціям українські військові отримали можливість системно порушувати логістичні ланцюги російської армії.

"СБС Збройних Сил – реально взірець для багатьох інших армій, і цими місяцями ми особливо вдячні за мідлстрайки – російська воєнна логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер доступна для українських дронів. Російське прикордоння теж зазнає нашого впливу. Це відчувається ворогом, і будемо це нарощувати. Ми будемо СБС іще посилювати", – додав Зеленський.

Президент наголосив, що розвиток безпілотних технологій залишається одним із пріоритетів для української оборони. У Києві розраховують і надалі нарощувати виробництво дронів, розширювати можливості Сил безпілотних систем та збільшувати дальність і ефективність ударів по російських військових об'єктах.

Що каже Зеленський про людські втрати ворога?

Володимир Зеленський повідомив, що ознайомився зі звітом щодо втрат російської армії за травень. Звертаючись до російського керівництва, він наголосив, що єдиним способом зупинити подальші втрати є припинення війни проти України.

За словами глави держави, протягом травня російські війська втратили понад 30 тисяч військових убитими та тяжко пораненими. Аналогічний рівень втрат, зазначив Зеленський, фіксувався і в попередньому місяці.

Президент підкреслив, що українські Сили оборони прагнуть і надалі завдавати ворогу таких втрат. Він також запевнив, що Україна має підтвердження щодо кожного російського військового, втраченого на полі бою.

Окремо Зеленський звернув увагу на співвідношення загиблих і поранених у лавах російської армії. За його словами, близько 63% втрат припадає на загиблих військових, тоді як 37% становлять поранені. Така статистика свідчить про надзвичайно високий рівень безповоротних втрат і є неприйнятною для сучасного війська.

Він застеріг, що у разі продовження бойових дій втрати Росії лише зростатимуть.