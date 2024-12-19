Станом на ранок 19 грудня втрати агресора вже перевищили 768 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 19 грудня 2024 року

Особового складу – близько 768 220 (+1530),

танків – 9576 (+5),

бойових броньованих машин – 19799 (+27),

артилерійських систем – 21178 (+14),

РСЗВ – 1256 (+0),

засобів ППО – 1026 (+1),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20521 (+51),

крилатих ракет – 2943 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 31678 (+68),

спеціальної техніки – 3656 (+4).

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Втрати ворога на 19 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ