Станом на ранок 19 грудня втрати агресора вже перевищили 768 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 19 грудня 2024 року
- Особового складу – близько 768 220 (+1530),
- танків – 9576 (+5),
- бойових броньованих машин – 19799 (+27),
- артилерійських систем – 21178 (+14),
- РСЗВ – 1256 (+0),
- засобів ППО – 1026 (+1),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20521 (+51),
- крилатих ракет – 2943 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31678 (+68),
- спеціальної техніки – 3656 (+4).
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Втрати ворога на 19 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ