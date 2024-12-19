Станом на ранок 19 грудня втрати агресора вже перевищили 768 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 19 грудня 2024 року

  • Особового складу – близько 768 220 (+1530),
  • танків – 9576 (+5),
  • бойових броньованих машин – 19799 (+27),
  • артилерійських систем – 21178 (+14),
  • РСЗВ – 1256 (+0),
  • засобів ППО – 1026 (+1),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20521 (+51),
  • крилатих ракет – 2943 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31678 (+68),
  • спеціальної техніки – 3656 (+4).

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Втрати ворога на 19 грудня 2024 року

Втрати ворога на 19 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ