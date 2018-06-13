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Вуличний художник Бенксі зробив експеримент, в якому відхилили його роботу

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Робота Бенксі
Робота Бенксі / Instagram / @Banksy

Легендарний вуличний художник Бенксі, який завжди приховує свою особистість, вирішив під вигаданим ім’ям подати свою роботу на виставку, однак йому відмовили. Коли ж через місяць вказав своє ім’я – його заявку одразу прийняли.

Художник зазначив, що він хотів перевірити, як сильно ім'я автора впливає на оцінку робіт.

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"Я подав ранню версію цієї роботи на участь у літній виставці Королівської академії мистецтв під псевдонімом Bryan S Gaakman – це анаграма словосполучення "Banksy anagram". Заявку не прийняли", – розповів художник.

Вже через місяць Бенксі отримав листа, де один з організаторів виставки поцікавився, чи не хоче художник взяти в ній участь, та попросив прислати що-небудь для експозиції: "Я відправив ту ж роботу, що і в перший раз. Зараз вона висить в галереї".

 

Допис, поширений Banksy (@banksy)

 

Хто такий Бенксі? Бенксі є чи ненайвідомішим вуличним художником, про справжнє ім'я якого ніхто не знає. Серед найпоширеніших версій, які зустрічаються в мережі, його звати Роберт або Робін Бенкс і народився він в англійському місті бристолів. 44-річний чоловік є відомим андерграундним художником графіті, політичним активістом та режисером, особа якого досі не встановлена.

Чоловік організував безліч виставок по всьому світі, а його скандальні графіті, які торкаються найрізноманітніших політичних і соціальних тем, стають об'єктами світового обговорення.

Теги: LifeStyle Мистецтво Новини культури
Джерело: 24 Канал
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