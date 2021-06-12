За інформацією місцевих ЗМІ, приблизно в період між 17:30 до 17:45 в Одесі випало 28 міліметрів опадів. Крім того, у деяких районах міста зафіксували град, дерева падають, а автомобілі просто зносить течією.

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Що відомо про зливу в Одесі

Через надмірну кількість опадів такі вулиці Одеси перетворились на річки:

Балківська;

Середньофонтанська;

Приморська;

Мельницька;

декілька центральних вулиць.

На затоплених вулицях працює спеціальна техніка. За інформацією мерії, з наслідками негоди бореться комунальне підприємство "Міські дороги".

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