За інформацією місцевих ЗМІ, приблизно в період між 17:30 до 17:45 в Одесі випало 28 міліметрів опадів. Крім того, у деяких районах міста зафіксували град, дерева падають, а автомобілі просто зносить течією.
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Що відомо про зливу в Одесі
Через надмірну кількість опадів такі вулиці Одеси перетворились на річки:
- Балківська;
- Середньофонтанська;
- Приморська;
- Мельницька;
- декілька центральних вулиць.
На затоплених вулицях працює спеціальна техніка. За інформацією мерії, з наслідками негоди бореться комунальне підприємство "Міські дороги".
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