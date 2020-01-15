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      В'язні заявили про страшні катування у Харківській колонії

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      Засуджені колонії №25 у Харкові заявили про тортури. А згодом у заклад перестали впускати адвокатів, через спецрежим, який начебто довелося ввести через бунт у виправному закладі. Зараз справу розслідують ДБР та Офіс Генпрокурора.

      Що відбулось в Харківській колонії

      Колишній ув'язнений Сергій Ларін вже на волі розповів шокуючі подробиці побаченого у харківській колонії. На нелюдську поведінку працівників виправного закладу скаржились й інші засуджені.

      До слова: Життя, як на курорті або гниття у брудній камері: порівняння в'язниць у різних країнах

      "Людям туалетний папір в ж*пу запихали. Палки запихали", – сказав колишній в'язень. 

      тортури вязниця
      Колишній ув'язнений Сергій Ларін

      Вперше про тортури у харківській колонії правозахисники почули наприкінці грудня. А згодом і на власні очі побачили опіки на тілі ув'язненого.

      Скотчем зв'язали на сім діб і лише давали пити. І зв'язали так, що ледве міг дихати. Зрозуміло, що всі фізіологічні потреби він справляв під себе,
      – сказав керівник Центру стратегічного захисту ХПГ Геннадій Токарєв. 

      Усі скарги заслухати не встигли, тож хотіли прийти знову, після різдвяних свят. Але їх вдруге вже не впустили. Мовляв, у виправному закладі дізналися про підготовку бунту – і оголосили спецрежим. Зі слів Сергія Ларіна, придушення бунту в колонії почалося о 3:00 8 січня та мало такий вигляд:

      Я спав, мене розбудили. Мене в трусах виволокли, кинули в штаб. І так зі всіма тими, хто ходив до правозахисної групи та писали заяви. Після того, як кинули, сказали повзти на 4 поверх на пузі,
      – пригадав звільнений з 25 колонії Сергій Ларін.

      Врешті до колонії вдалося зайти моніторинговій групі Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Їм вдалось з'ясували, що під час придушення бунту 22 засуджених отримали легкі тілесні ушкодження.

      Як реагують правоохоронці

      Справою Олексіївської колонії вже зайнялись слідчі ДБР та у Генпрокуратурі. Перевіряють перевищення повноважень адміністрацією – чи правомірно ті застосували спецзасоби до людей.

      "За версією адміністрації вказаної колонїї, засуджені особи чинили опір. Вказаний факт наразі перевіряється прокуратурою області. І незабаром буде надана належна правова оцінка діям адміністрації", – сказав прокурор Сергій Шевцов.

      Поки нікому ще не вручили підозру. У разі доведення вини, службовим особам загрожує від трьох до восьми років в'язниці. В Адміністрації державної кримінально-виконавчої служби України події 8 січня назвали "груповими протиправними діями". Наголошують, застосували кайданки через те, що засуджені чинили опір та перешкоджали обшуку.

      Цікаво, що близько місяця тому колонія прозвучала на всю країну в іншій кримінальній справі. Кількох керівників підозрюють у перепродажі харчів. Та попри все, нині Олексіївська колонія вважається зразковою.

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Новини Харкова Кримінальні новини
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