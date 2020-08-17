Вєсті Кремля: Чак Норріс VS 3%, Шойгу проводить національну "арбузацію"
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 серпня – 80-річний американський кіноактор і зірка бойовиків Чак Норріс особисто звернувся до Олександра Лукашенка. Він образливо назвав його "Саша нуль відсотків" і пригрозив, що змусить плакати, якщо репресії проти білорусів не припиняться. Міноборони РФ Сергій Шойгу запропонував революційну ідею – відродити плантації кавуна на Сибірі.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Путін пригощає.