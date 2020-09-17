У випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 вересня – Фонд боротьби з корупцією заявив, що Навального отруїли ще до поїздки в аеропорт. Отруту нібито знайшли у пляшці води "Святой Источник" в готелі. Син Олександра Лукашенка Коля переїхав в Москву. А ще ж віддавна відомо, що завойовники брали в заручники дітей зі знатних родин. Так і сина президента відправили як гарантію "допомоги" від РФ.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Уряд РФ бореться з воронами.