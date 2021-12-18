Про інші курйозні події, які відбулися у Росії та Білорусі за тиждень – читайте далі.
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Казки діда Пиняса
Володимир Путін заявив, що у 1990-х роках підпрацьовував приватним таксистом. Російський президент розвозив людей на "Волзі". Усе б нічого, однак у 2018 році Путін розповідав, що у той час лише планував працювати таксистом.
Місячне загострення Захарової
У речниці міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової почалося місячне загострення. Вона заявила, що в Україну перекидають "бойовиків під виглядом інструкторів".
Чиновницький хайку
Голова конституційного суду Росії Валерій Зорькін у розмові з Володимиром Путіним оперував дивними метафорами. Він порівняв людей з мікроскопами, телескопами й кривими дзеркалами.
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"Супутник C"
Володимир Путін заявив, що Китай стане центром виробництва вакцини "Супутник V". Тобто російський преперат, зроблений нашвидкоруч з можливо викраденою формулою і дуже сумнівною ефективністю віддадуть на виробництво китайцям, які відзначаються "високою якістю" роботи.
Жиріновський на голці
Володимир Жиріновський закликав росіян не зволікати з вакцинацією від коронавірусу. За його словами, він особисто з вересня вже отримав 7 уколів й при цьому жодного разу не хворів на COVID-19.
Пиня сам на дно не хоче
Володиммр Путін та Сі Цзіньпін провели онлайн-переговори, під час яких обговорили низку важливих для країн питань. От тільки є нюанс – президент Китаю під час розмови з очільником Кремля майже засинав.
До теми Путін назвав відносини Китаю і Росії "зразковими" у 21 столітті
Казкові персонажі Росії
У російській Костромі до новорічних свят у Росії встановили скульптуру Снігуроньки. Однак вона виявилась специфічною та навіть моторошною. Це й не дивно, адже яка країна – такі й казкові персонажі.
Ляльковий театр
Російська активістка Марія Бутіна знайшла нового ворога Росії – Барбі. Вона заявила, що російські діти виховуються на чужих ляльках і беруть з них приклад.
Польський Лі Харві
Польський прикордонник попросив у Білорусі політичного притулку через "негуманне" ставлення. Хлопець вже розповідає на білоруську камеру навіть про Олександра Лукашенка.
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