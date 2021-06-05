Які ще курйозні події відбулися в Росії за останній тиждень – дізнайтесь у програмі.

До теми Вєсті Кремля: У Росії на економічний форум привезли краба-провісника

Лукашенко поплавав у морі без Путіна

На зустрічі у Сочі Володимир Путін запропонував Олександру Лукашенку скупатись у морі. Водночас самопроголошений президент Білорусі ініціативу схвалив, а глава Кремля від своїх слів відмовився.

Стівен Сігал став російським політиком

Стівен Сігал став членом партії "Справедлива Росія – За правду". Насправді партія, до якої потрапив колишній голлівудський актор, підтримує всі ініціативи Володимира Путіна.

У Rammstein захопились Росією

Тілль Ліндеман опублікував новий кліп про СРСР. Окрім того, лідер Rammstein вже відзначився колаборацією зі Світланою Лободою та відеороликом з піснею "Любимый город".

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Жириновський вважає 30-річних осіб дітьми

Володимир Жириновський відзначився заявою про те, що до 30 років росіяни нічого не розуміють. Він запропонував вважати відповідний вік дитячим.

У "Роскосмосі" презентували космічний одяг

"Роскосмос" презентував власний космічний мерч. Проте насторожила одна деталь – глава компанії Дмитро Рогозін відмовився одягати відповідний одяг і прийшов на презентацію в костюмі.

Чиновникам Туркменістану наказали побрити голови

Гурбангули Бердимухамедова вирішив, що після смерті його батька ходити у скорботі має вся країна. Тож туркменським чиновникам наказали побрити голову і носити національні тюбетейки до сороковин батька президента.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 5 червня: дивіться відео