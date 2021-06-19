Які ще курйозні події відбулися в Росії за останній тиждень – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля. Слівкі: Кирил заявив, що віряни ходитимуть крізь стіни

Зустріч Байдена і Путіна

У Женеві Володимир Путін і Джо Байден зустрілися 16 червня. Увесь світ очікував різких заяв, проте переговори минули спокійно. Справжньої словесної битви не було.

Кухар-злочинець в Кремлі

Особистого кухаря Володимира Путіна двічі судили в 1981 році. Євген Пригожин здійснив розбійні напади та пограбував зі спільниками кілька квартир. Про це з'ясували журналісти видання Meduza.

В Угорщині борються проти ЛГБТ-пропаганди

В Угорщині прийняли закон про заборону "гей-пропаганди" в школах. У Human Rights Watch вважають, що це може сприяти насильству та іншим формам переслідування ЛГБТ-молоді.

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Зміни у військкоматах

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу несподівано відвідав один із військкоматів. Він заявив, що їх потрібно зробити сучасними, аби туди хотіли приходити не з примусу, а за бажанням. Також Шойгу розізлився через те, що у військкоматах немає комп'ютерів.

Коронавірус у Росії

В Росії зафіксували індійський штам коронавірусу "Дельта". На думку експертів, він може бути потужнішим за попередню хвилю COVID-19. Українські вчені заявили, що Україна також в зоні ризику, адже штам може потрапити до нас через східні території.

Єдиного космонавта звільнили з "Роскосмосу"

Космонавта Сергія Крикальова звільнили з посади виконавчого директора пілотованих програм "Роскосмосу". За його словами, причиною стала незгода з рішенням знімати фільми на МКС.

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Депутат викликав дощ

Олександр Ільтяков, секретар регіонального відділу "Єдиної Росії" в Кургані, намагався викликати дощ для сільських територій. Він хотів врятувати регіон від посухи. Відповідне відео чиновник виклав у соціальній мережі.

Нова заява Жириновського

Пропагандист Володимир Жириновський став спортивним експертом. Він пояснив поразку російської збірної з футболу тим, що інші країни нібито мають "допінг", а в бідних росіян його немає. Крім того, дуже добрі, тому й програють.

Байкери і космос

В честь 60-річчя польоту Юрія Гагаріна в космос, російські байкери влаштували масштабний мотопробіг. Він відбувався з 12 до 15 червня й супроводжувався виступами дітей.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 19 червня: дивіться відео